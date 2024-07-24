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Брат легкоатлетки Куличенко обвинил Запад в распространении фейков про аккаунт в OnlyFans

Брат легкоатлетки Куличенко опроверг наличие у спортсменки аккаунта в OnlyFans

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kulichenko_elena/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владимир Куличенко, брат знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх 2024 года Елены Куличенко, опроверг информацию о наличии аккаунта у спортсменки в OnlyFans. Об этом он заявил в интервью Regnum.

По его словам, Запад специально стал распространять лживую информацию, чтобы выбить девушку из психологического равновесия.

«Это все искусственно созданная ситуация, которая была придумана на пустом месте. Все было сфабриковано, это просто фейковая новость, которая была распространена по всему интернету», — заявил Куличенко.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее Елена Куличенко сама опровергла наличие профиля в OnlyFans.

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