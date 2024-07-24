Легкоатлетка Куличенко опровергла наличие профиля в OnlyFans

Знаменосец сборной Кипра на летних Олимпийских играх 2024 года Елена Куличенко опровергла информацию о наличии аккаунта в OnlyFans. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

По ее словам, опубликованная информация о наличии профиля на данной платформе является неправдой.

«Это фейк, расфошенный без проверенной инфы», — написала легкоатлетка.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

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