Переход Марио Фернандеса из «Зенита» в «Спартак» назвали логичным

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что у футболиста петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, который покинет клуб в летнее трансферное окно, есть другой вариант в Российской премьер-лиге. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если Марио останется в России, то мне на ум приходит один клуб, который уже умудрился проиграть первый матч и которому срочно нужно что-то в оборону — «Спартак». Я такой вариант не исключаю. Им точно нужен кто-то, чтобы спасать сзади. Если бы Марио перешёл в «Спартак», то было бы вполне логично», — заявил он.

23 июля издание «РБ Спорт» сообщило, что Фернандес покидает «Зенит». По информации источника, решение было принято на основании неудовлетворительной физической формы экс-игрока сборной России, которое, по мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, не позволит ему вернуться на прежний уровень.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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