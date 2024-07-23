«Из ряда вон выходящее»: Титов об отстранении Соболева от тренировок «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов, говоря об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой красно-белых, заявил, что дыма без огня не бывает, и предположил, что форвард перейдет в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Здесь вопрос к агенту, так как мы понимаем, что он рулит. Для меня, если человек играет в «Спартаке», то очень неприятно, если есть другие команды, тем более, если это соперник», — заявил Титов.

В инсайде сообщалось, что переход Соболева в «Зенит» состоится, а также то, что главный тренер клуба Деян Станкович уже объявил об уходе игрока. При этом журналист Иван Карпов пишет, что специалист не объявлял об уходе Соболева в «Зенит».

СМИ называют петербургский «Зенит» главным претендентом на форварда. При этом сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги Соболев, несмотря на слухи о переходе в «Зенит», вышел в стартовом составе против «Оренбурга». Однако красно-белые на выезде уступили 0:2.

Ранее был назван клуб РПЛ, которому подошел бы Соболев.