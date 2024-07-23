Названа самая слабая команда РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, какую команду считает самой слабой в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас — это «Пари Нижний Новгород». Они вообще не понимают, что делают на поле. Вообще не вижу никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном, в обороне ничего не поменялось, нет никакого баланса в игре», — заявил Радимов.

В первом туре Российской премьер-лиги нижегородская команда на своем поле проиграла казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 2:4. Во втором туре «Пари НН» сразится со столичным ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Нижегородскую команду возглавляет Саша Илич. В сезоне-2023/24 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и оказался в зоне стыковых матчей. За право остаться в высшем дивизионе нижегородский клуб сразился с тульским «Арсеналом» — первый матч закончился поражением со счетом 1:2, но во втором была победа — 2:0.

«Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок.