Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа самая слабая команда РПЛ

Радимов считает «Пари НН» самой слабой командой РПЛ

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, какую команду считает самой слабой в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас — это «Пари Нижний Новгород». Они вообще не понимают, что делают на поле. Вообще не вижу никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном, в обороне ничего не поменялось, нет никакого баланса в игре», — заявил Радимов.

В первом туре Российской премьер-лиги нижегородская команда на своем поле проиграла казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 2:4. Во втором туре «Пари НН» сразится со столичным ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Нижегородскую команду возглавляет Саша Илич. В сезоне-2023/24 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и оказался в зоне стыковых матчей. За право остаться в высшем дивизионе нижегородский клуб сразился с тульским «Арсеналом» — первый матч закончился поражением со счетом 1:2, но во втором была победа — 2:0.

«Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами