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Клаудиньо просит «Зенит» отпустить его во «Фламенго»

Клаудиньо хочет, чтобы «Зенит» отпустил его во «Фламенго»

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Григорий Соколов/РИА Новости

27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо согласовал условия личного контракта с бразильским «Фламенго» и просит петербургский клуб отпустить его. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo в социальной сети Х.

При этом «Зенит» уже отверг предложение из Бразилии стоимостью €18 млн.

15 июля журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой, однако игрок от него отказался ради перехода в «Фламенго». Футболист не сыграл в первом туре Российской премьер-лиги.

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года.

Ранее в Бразилии заявили, что Клаудиньо не счастлив в «Зените».

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