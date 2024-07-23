Стало известно, почему Глушенкову легче забивать за «Зенит», чем за «Локомотив»

Атакующему полузащитнику Максиму Глушенкову проще совершать результативные действия в «Зените», чем в «Локомотиве», благодаря более мастеровитым партнерам по команде. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший футболист сине-бело-голубых Игорь Зазулин.

«Максим и прошлый сезон провел очень ударно, но все-таки в «Зените» проще набирать результативные действия, чем в том же «Локомотиве», за счет более мастеровитых партнеров по команде», — сказал Зазулин.

Эксперт подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от игры Глушенкова, который с первых же матчей за «Зенит» выходит в стартовом составе и много забивает. По словам Зазулина, в дальнейшем все будет зависеть от самого игрока, поскольку сейчас он переполнен эмоциями, которые позже спадут.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух матчах за новую команду он забил четыре мяча — Максим оформил дубль в матче за Суперкубок против «Краснодара» (4:2), а затем помог сине-бело-голубым разгромить «Крылья Советов» 4:0 в первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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