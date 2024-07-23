Стало известно, перейдет ли Кассьерра в «Спортинг»

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра не перейдет в состав лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По словам представителя агентства, к которому прикреплен форвард, новости об интересе «Спортинга» к нему являются не более чем слухами.

Петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:0. Кассьерра записал на свой счет один забитый мяч.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» начал сезон раньше соперников: 13 июля подопечные Сергея Семака со счетом 4:2 обыграли «Краснодар» и завоевали Суперкубок России. В прошлом сезоне петербургская команда оформила требл: также выиграла Суперкубок, Российскую премьер-лигу и Кубок страны.

В следующем туре петербургский клуб сразится с казанским «Рубином», игра состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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