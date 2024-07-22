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Бывшая украинская гимнастка сделала селфи в топе с глубоким вырезом

Гимнастка Романова сделала селфи в топе с глубоким вырезом

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Бывшая украинская гимнастка Элеонора Романова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте опубликовала новое фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками в топе с глубоким вырезом и джинсовой мини-юбке.

Романова — чемпионка Украины среди юниорок 2013 года, дважды призер чемпионатов мира в групповых упражнениях и бронзовая медалистка чемпионата Европы 2015 года в Минске. В 2016 году гимнастка получила российское гражданство по решению президента Владимира Путина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее чемпионка Олимпиады показала стойку на голове в бикини.

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