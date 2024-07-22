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«Краснодар» отказался продавать Сперцяна во Францию

Foot Mercato: «Краснодар» отказался продавать Сперцяна в «Ланс»

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян не перейдет французский «Ланс». Об этом сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, предложенная руководством французской команды сумма не устроила «быков», которые приняли решение отклонить запрос по трансферу.

В минувшем сезоне Сперцян провел в составе «Краснодара» 33 матча во всех турнирах. В этих играх он забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его текущий контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

21 июля «Краснодар» сыграл в гостях против «Ахмата». Встреча прошла в столице Чеченской республики на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 30-й минуте с передачи Федора Смолова отличился Никита Кривцов. У хозяев ответный мяч на 43-й минуте оформил Владислав Камилов, ему ассистировал 27-летний серб Мирослав Богосавац.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

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