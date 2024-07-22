Тюкавин рассказал, сколько мячей он планирует забить в новом сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что планирует забить в новом сезоне 15 мячей, передает Legalbet.

«Сколько мячей планирую забить в этом сезоне? Постараюсь, как в прошлом сезоне, минимум 15, а дальше уже посмотрим, как сложится», — сказал Тюкавин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 38 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Динамо» одолело воронежский «Факел» со счетом 3:1. Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамале, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

При этом «Динамо» играло в меньшинстве с конца первого тайма — на 39-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил Даниил Фомин. На 90+6-й минуте игры составы оказались равными, вторую желтую получил Сергей Брызгалов.

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