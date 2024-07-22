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Названа сборная, которая стала открытием Евро-2024

Футболист «Факела» Квеквескири назвал Грузию открытием Евро-2024

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IMAGO/Global Look Press

Защитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири назвал сборную Грузии главным открытием Евро-2024, передает Legalbet.

«Думаю, для всех болельщиков Грузия — главная сенсация турнира. Небольшая держава впервые вышла на такой турнир и проявила себя крайне достойно», — сказал Квеквескири.

Сборная Грузии дошла до 1/8 финала, где проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В финале Евро Испания обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Ранее была названа символическая сборная Евро-2024.

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