Аршавин назвал команду, которая удивит всех в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что тольяттинский «Акрон» удивит всех в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Никаких стереотипов об «Акроне» нет. Эта команда будет удивлять весь сезон», — сказал Аршавин.

Встреча «Акрона» и «Локомотива» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-зеленых. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

После второго тура РПЛ команды проведут первый тур группового этапа Кубка России.

Ранее в «Акроне» оценили дебютный матч в РПЛ.