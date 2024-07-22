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Мостовой назвал «Локомотив» командой не для высоких целей

Экс-игрок Мостовой: в матче с «Акроном» я увидел обычный «Локомотив»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Локомотив» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25 против тольяттинского «Акрона» не показал, что является командой, преследующей высокие цели. Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Матч «Акрона» и «Локомотива» меня не удивил. Всегда команды, которые выходят в РПЛ, в первых играх показывают неплохой футбол и результативность. Тем более, что «Локомотив», как мне кажется, — это команда не для высоких целей, не для первой тройки. Даже по вчерашней игре можно было об этом судить», — считает специалист.

По мнению эксперта, «Локомотив» может побороться за попадание в первую пятерку по итогам стартовавшего розыгрыша РПЛ даже в отсутствие полузащитника Сергея Пиняева. Однако шансов попасть в топ-3 у «железнодорожников» нет, убежден Мостовой.

Встреча с «Акроном» завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура РПЛ «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Сычев заявил, что «Локомотиву» будет сложно бороться за тройку без усиления.

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