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Председатель правления «Зенита» отрицает влияние властей на переход Илича

Глава «Зенита» Медведев заявил, что власти не имеют отношения к трансферу Илича

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ФК «Зенит»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сказал, что информация о возможном срыве трансфера сербского игрока Ивана Илича из-за позиции российских властей не соответствует действительности. Слова функционера приводит РБК.

«Есть еще 40 дней для ответа на этот вопрос. Не соответствует действительности. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», — заявил председатель правления сине-бело-голубых.

Ранее Сalciomercato сообщал, что «Зенит» согласовал условия перехода 23-летнего Илича из итальянского «Торино» за €23 млн, но российские власти затормозили переговоры, потому что в нынешних условиях трансфер за такую сумму может привлечь слишком много внимания. Клуб из Петербурга принадлежит компании «Газпром».

В минувшем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 36 матчей. В этих играх он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Ранее «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ.

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