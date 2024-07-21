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Экс-футболист лондонского «Арсенала» сыграл бесплатно в чемпионате Брянской области

Экс-игрок «Арсенала» Андре Сантос сыграл бесплатно в чемпионате Брянской области

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РИА Новости

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андре Сантос сыграл в чемпионате Брянской области за клуб «Сокол» (Сельцо) абсолютно бесплатно, передает «Спорт-Экспресс».

«Это была разовая акция, которая ошарашила всех. Никаких разговоров о финансах не было, они не затрагивались. Сантос сыграл за нас абсолютно бесплатно», — рассказал переводчик команды Артем Ан.

Также Ан отметил, что сейчас Сантос занимается раскруткой своего медиа-репутационного статуса в России, чтобы в дальнейшем его проект в России был успешен.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России не смогла сыграть на чемпионате Европы, который летом 2024 года прошел в Германии.

Ранее петербургский «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ.

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