Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы составы на матч РПЛ между «Динамо» и «Факелом»

«Динамо» и «Факел» назвали стартовые составы на матч первого тура РПЛ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» и воронежский «Факел» назвали стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Черов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Моцпан, Селе, Марков, Ильин.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Рассудит поединок бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги в первой встрече между «Динамо» и «Факелом» была зафиксирована нулевая ничья, а во втором поединке московский клуб оказался сильнее соперников со счетом 2:0.

«Факел» завершил сезон-2023/24 на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» до последнего тура чемпионата боролось за чемпионство, однако подопечные Марцела Лички проиграли «Краснодару» и оказались на третьей строчке с бронзовыми медалями.

Ранее «Акрон» намекнул на судейскую ошибку в матче с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами