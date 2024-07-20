Названы составы на матч РПЛ между «Динамо» и «Факелом»

Московское «Динамо» и воронежский «Факел» назвали стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Черов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Моцпан, Селе, Марков, Ильин.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Рассудит поединок бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги в первой встрече между «Динамо» и «Факелом» была зафиксирована нулевая ничья, а во втором поединке московский клуб оказался сильнее соперников со счетом 2:0.

«Факел» завершил сезон-2023/24 на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» до последнего тура чемпионата боролось за чемпионство, однако подопечные Марцела Лички проиграли «Краснодару» и оказались на третьей строчке с бронзовыми медалями.

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