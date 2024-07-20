Российская теннисистка вышла в финал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Будапеште, обыграв в полуфинале Еву Лис, представляющую Германию.

Встреча, которая продлилась 1 час 27 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3.

За трофей турнира Шнайдер поборется с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

29 июня Шнайдер стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финальном матче российская теннисистка в трех сетах обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. На Уимблдоне она дошла до третьего круга, где проиграла американской теннисистке Эмме Наварро.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Шнайдер получила приглашение и сыграет на Олимпиаде.

Ранее Рафаэль Надаль впервые с 2022 года вышел в финал турнира.