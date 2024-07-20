«Прогнулся под Украину»: чемпион Игр заявил, что МОК доживает последние дни

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в потакании Украине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«МОК прогнулся под Украину. Что хотят украинцы, то и выполняет МОК. Он вообще уже доживает последние дни. Скоро в соревнованиях будут участвовать одни переделанные (люди). <...> Французы 100% не справятся с безопасностью этих Игр. Какие‑либо прецеденты и беспорядки точно будут», — заявил Кожевников.

19 июля стало известно, что Национальный олимпийский комитет Украины достиг договоренности с международными спортивными федерациями о том, чтобы не жать руку россиянам и белорусам на Олимпиаде в Париже.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее МОК объявил о начале олимпийского перемирия.