«Зенит» и «Крылья Советов» назвали составы на матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Гарре, Орозко, Шитов.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Глушенков, Кассьерра, Артур.

В заявку петербургского клуба не попал бразильский футболист Клаудиньо, имеющий российское гражданство. Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу во «Фламенго», который выступает в Бразилии.

Поединок состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» начал сезон раньше соперников: 13 июля подопечные Сергея Семака со счетом 4:2 обыграли «Краснодар» и завоевали Суперкубок России. В прошлом сезоне петербургская команда оформила требл: также выиграла Суперкубок, Российскую премьер-лигу и Кубок страны.

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