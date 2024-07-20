Ковальчук: 99% россиян будут болеть за наших олимпийцев

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук выразил уверенность в том, что 99% россиян будут болеть за наших олимпийцев на Играх в Париже, передает «Матч ТВ».

«Уверен, 99% процентов людей нашей замечательной Родины будут болеть за наших спортсменов. А если кто‑то победит, будем чествовать их как чемпионов ОИ», — сказал Ковальчук.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

На Олимпиаду в Париж поедут 15 атлетов из России.

Ранее в МОК рассказали, будут ли россияне в безопасности на Олимпиаде в Париже.