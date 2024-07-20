Экс-игрок «Оренбурга» назвал Дзюбу самым неудобным нападающим

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее выступавший за команду на позиции защитника, назвал экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбу самым неудобным нападающим, против которого ему приходилось играть. Об этом он заявил в интервью Legalbet.

«С Дзюбой реально тяжело играть. Вот у них [«Зенита»] была пара Азмун и Дзюба, и с Дзюбой было очень неудобно. То есть он так располагался, играл спиной к воротам корпусом, что просто реально не подлезть. Очень тяжело», — признался Андреев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За российскую национальную команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее тренер Баранник заявил, что многие клубы РПЛ хотели бы видеть в своих рядах Дзюбу.