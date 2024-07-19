Стало известно, кто составит «Зениту» конкуренцию в новом сезоне

Московское «Динамо» может составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин, указав также на проблемы других команд.

«Возможно, «Динамо» сможет составить конкуренцию «Зениту». У «Краснодара», если усиления не будет, особенно задней линии, будут проблемы. Номинально остаются в числе конкурентов «Спартак», ЦСКА. К сожалению, есть проблемы у «Локомотива» и с финансами, и с игроками.

Новичкам будет тяжело в новом сезоне. «Химки» вернулись со скандалом. «Акрон», махачкалинское «Динамо» — пока вообще темные лошадки. Возможно, еще «Рубин» и «Ростов» смогут побороться за высокие места», — считает Масалитин.

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Атакующий полузащитник Максим Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

РПЛ-2024/25 стартует в субботу, 19 июля. В этот день «Зенит» начнет защиту титула выездным матчем против «Крыльев Советов», свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Алдонин выразил надежду на чемпионскую интригу до последнего тура нового розыгрыша РПЛ.