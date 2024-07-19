Россию лишили одной из квот на Олимпиаде

На сайте Международной Федерации гребли и каноэ отсутствует квота России на дистанции 1000 метров каноэ-одиночки, которую получил Захар Петров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В документе под названием «финальное распределение квот» есть цифра «2» напротив участников в каноэ-двойках на 500 метрах, однако напротив дистанции 1000 метров стоит «0». Пока неясно, означает ли это неучастие российских спортсменов в этом виде.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек, из них трое гребцов — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее МОК объявил о начале олимпийского перемирия.