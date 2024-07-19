В «Зените» пошутили над «Фламенго» после упоминания экс-президента России Медведева

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пошутил над «Фламенго» после того, как вице-президент клуба Маркос Браз перепутал его с бывшим президентом России, зампредом Совбеза Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Его слова приводит РИА Новости.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» — сказал Медведев с улыбкой.

15 июля журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой, однако игрок от него отказался ради перехода в «Фламенго».

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

Ранее в сеть слили кадр с презентации игрока «Зенита» во «Фламенго».