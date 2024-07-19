Исинбаева покинет МОК после Олимпийских игр — 2024

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

МОК объявил имена кандидатов, которые участвуют в выборах новой комиссии спортсменов. Они заменят Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Исинбаеву (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея).

Голосование состоится во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, новые члены приступят к своим обязанностям после завершения Олимпиады.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее были названы города России, которые могут хоть завтра принять Олимпиаду.