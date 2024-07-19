Российские клубы смогут менять до семи игроков в новом сезоне

Российские команды при определенных условиях будут иметь возможность производить до семи замен в сезоне-2024/25. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Если команда А в новом сезоне уже использовала максимальное количество замен в матче (согласно регламенту, их пять), а игрок получил черепно-мозговую травму, то тренерский штаб может произвести шестую замену. Соответственно, по спортивному принципу, право на шестую замену получает команда Б.

Если после этого в команде Б игрок получает черепно-мозговую травму, то также может быть произведена замена. И команда А, также по спортивному принципу, может заменить еще одного футболиста. Таким образом, при определенных условиях, команды могут заменить до семи игроков.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее большое количество судей из Петербурга в РПЛ назвали позором.