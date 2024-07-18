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Экс-футболист сборной России сравнил Сергеева и Соболева

Экс-футболист Деменко: Сергеев и Соболев очень отличаются по стилю

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил нападающих Александра Соболева и Ивана Сергеева.

«Если сравнивать Сергеева и Соболева – это два разных игрока по стилю. Соболев все-таки больше в приеме мяча, больше головой сыграть, а Сергеев больше на острие атаки – игра на опережении, в штрафной. Для меня, в случае обмена этими нападающими, сделка будет непонятной. Что «Зенит» хочет выиграть? Пойму, если только они Кассьеру продадут. Вот тогда трансфер Соболева будет выгодным. А если нет, то как Семак будет использовать вместе Соболева и Кассьеру? А куда ставить Глушенкова, который играл оттянутого форварда в «Локомотиве»? С Волковым и Горшковым понятно, где их будут использовать, а вот в атаке непонятно», — считает Деменко.

Соболева все межсезонье связывали с переходом в «Зенит», однако затем было объявлено, что сделка не состоится. Сергеев одно время фигурировал как возможный участник трансфера в виде частичной компенсации от сине-бело-голубых москвичам, но в данный момент наиболее вероятным считается возвращение нападающего в самарские «Крылья Советов».

Ранее игрок «Динамо» Тюкавин рассказал, что в клубе ему помогают бороться с аэрофобией.

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