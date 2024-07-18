В «Спартаке» объяснили, что происходит с Соболевым

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что клуб не получал трансферных предложений по нападающему Александру Соболеву.

По его словам, игрок продолжает подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги вместе с остальными футболистами.

«Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали», — заявил Малышев.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее стало известно, перейдет ли ключевой защитник «Спартака» в клуб-чемпион Лиги конференций.