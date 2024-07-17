Названа главная потеря «Краснодара»

Бывший главный тренер «Ростова» и экс-ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин заявил, что »Краснодар» потерял ключевых игроков накануне сезона-2024/25 и не сможет повторить успех прошлого розыгрыша чемпионата России. Слова специалиста приводит Legalbet.

«В межсезонье «Краснодар» ослаб после ухода ряда основных футболистов. Защитник Хуниор Алонсо, на мой взгляд, вообще был основополагающим игроком для краснодарцев. Он был настоящим стержнем обороны, поэтому это очень большая потеря для команды Мурада Мусаева», — сказал Балахнин.

Тренер признался, что ему тревожно за «Краснодар» в преддверии старта сезона, и выразил надежду, что команда успеет подписать новых игроков до начала чемпионата.

Однако Балахнин считает, что даже новые трансферы не помогут «быкам» повторить успех прошлого сезона, когда команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступив «Зениту» одно очко.

«Еще в конце того розыгрыша прослеживалась тенденция к ухудшению результатов, а тут еще и состав поредел», — сказал Балахнин.

Этим летом «Краснодар» покинули голкипер Матвей Сафонов, игроки обороны Сергей Волков и Хуниор Алонсо, полузащитники Михайло Баньяц и Кади Боржес, а также нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Джонатан Окоронкво.

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