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Бобер пожелал российскому клубу занять восьмое место в РПЛ

Бобер заявил, что попадание в топ-8 РПЛ станет удачным результатом для «Крыльев»

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Саид Царнаев/РИА Новости

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» и рекордсмен команды по количеству матчей в чемпионате России Антон Бобер заявил, что удачным результатом для клуба станет попадание в топ-8 турнирной таблицы по итогам сезона-2024/25. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

«Надеюсь, что в предстоящем сезоне «Крылья» как минимум покажут результат не хуже, чем в прошлом сезоне (самарцы набрали 41 очко и заняли девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2023/24. — «Газета.Ru»).

Но для этого команде нужно сделать несколько точечных приобретений для усиления состава», — отметил Бобер.

Бывший полузащитник признался, что ему сложно сказать наверняка, какой результат по итогам сезона-2024/25 можно будет считать успешным для «Крыльев», так как выступления команды бывают неожиданными.

«Первая часть прошлого сезона показала, что самарцы могут залезть высоко. Но думаю, что попадание в восьмерку можно будет считать успешным результатом», — сказал Бобер.

«Крылья» начнут новый сезон РПЛ матчем против действующего чемпиона страны — «Зенита» — на своем поле. Встреча состоится 20 июля.

Ранее Промес выложил интригующий пост из ОАЭ.

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