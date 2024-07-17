Российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана на фоне проблем с ногой

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана на фоне проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Софья Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом», — сообщил источник.

17-летняя фигуристка, которая занимается у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, набрала за две программы 161,43 балла

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, этот старт стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

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