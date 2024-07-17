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Российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана на фоне проблем с ногой

Россиянка Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана на фоне проблем со здоровьем

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана на фоне проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Софья Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом», — сообщил источник.

17-летняя фигуристка, которая занимается у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, набрала за две программы 161,43 балла

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, этот старт стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее были названы самые умные фигуристы.

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