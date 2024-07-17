Вендел близок к переходу в «Галатасарай»

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» согласовал условия по переходу бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает издание Galaslan Medya в соцсети «Х».

По информации источника, Вендел будет получать €4,5 млн по контракту в турецком клубе. Ранее сообщалось, что бразилец хочет перейти в «Галатасарай», но его нынешний клуб не устроило предложение из Турции. Также интерес к игроку проявляла «Барселона».

В сезоне-2023/24 Вендел провел 35 матчей за «Зенит», в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до 2027 года.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в десятый раз. Питерцы обыграли «Ростов» со счетом 2:1 в последнем туре, а их конкуренты из «Динамо» уступили «Краснодару» — 0:1.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в €20 млн.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ розыгрыша-2024/25 будет проведен в субботу, 20 июля, на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее тренер Гладилин заявил, что московские клубы и «Краснодар» составят конкуренцию «Зениту».