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Защитник «Сочи» Аттият-Аллах сбежал из команды

Марокканский защитник «Сочи» Аттият-Аллах не хочет играть в России

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ФК «Сочи»

Марокканский защитник «Сочи» Яхья Аттият-Аллах не хочет играть в России. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок пытался обмануть руководство клуба, а потом сбежал из команды после сбора в Санкт-Петербурге.

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня», — приводит источник слова заместителя генерального директора «Сочи» Андрея Орлова.

Функционер рассказал, что игрок не полетел на матч с «Уралом», а в итоге оказалось, что Аттият-Аллах находится в Стамбуле.

«Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента», — сказал Орлов.

Яхья Аттият-Аллах перешел в «Сочи» из марокканского «Видада» зимой 2024 года. Футболист сыграл в 11 матчах за российский клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи.

В минувшем сезоне «Сочи» вылетел в Первую лигу, заняв 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В первом туре он уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2.

Ранее стало известно, что Антон Миранчук может перейти в «Динамо».

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