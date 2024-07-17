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Мостовой назвал себя Кашпировским и Нострадамусом в одном лице

Экс-футболист Мостовой назвал себя Кашпировским и Нострадамусом

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги Евро-2024, отметив, что предсказал 25 результатов из 30. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я — Кашпировский и Нострадамус в одном лице. Заснул после финала под утро. Моя любимая Испания победила», — отметил Мостовой.

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Криштиану Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов.

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Футбол. Чемпионат России
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