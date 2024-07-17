Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира согласно отчету консалтинговой компании по оценке брендов Brand Finance.

Стоимость мадридского клуба составляет $1,805 млрд. Второе место занимает английский «Манчестер Сити» ($1,726 млрд), замыкает тройку каталонская «Барселона» ($1,653 млрд).

Мадридский «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию».

Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Даниэль Карвахаль. Он отличился на 74-й минуте. Через девять минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридцев.

«Реал» стал 15-кратным победителем турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу в турнире.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов победил английский «Манчестер Сити», выиграв первый подобный трофей в истории.

Ранее «Реал» повторил достижение 1932 года.