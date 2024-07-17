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Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ

Тренер Юран: скоро узнаете, есть ли у меня предложения из РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что не думает о скором старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии Legalbet он заявил, что скоро будет информация о том, есть ли у него предложения о работе.

«Я пока отдыхаю и не думаю о старте РПЛ. Есть ли предложения от клубов? Об этом узнаете», — сказал Юран.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. Специалист покинул пост после поражения в минувшем сезоне от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5, которое стало для команды шестым подряд.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА. «Пари НН» закроет программу первого тура домашним матчем с казанским «Рубином», который состоится в понедельник, 22 июля, и начнется в 20:00 мск.

Ранее тренер Ташуев заявил, что только «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом».

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