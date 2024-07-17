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Пловчиха Ефимова: я спокойно отношусь к отмене Олимпиады

Пловчиха Ефимова о пропуске ОИ: что ни делается, все к лучшему

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о своих эмоциях от того, что она не смогла отобраться на Олимпийские игры, отметив, что спокойно к этому относится, передает «Матч ТВ».

«Я понимаю, что есть жизнь вне спорта. Я спокойно отношусь к отмене Олимпиады или еще к чему‑то. Мне кажется, что ни делается, все к лучшему», — сказала Ефимова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ефимова тремя словами объяснила непопадание на Олимпиаду в Париже.

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