Пловчиха Ефимова: я спокойно отношусь к отмене Олимпиады

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о своих эмоциях от того, что она не смогла отобраться на Олимпийские игры, отметив, что спокойно к этому относится, передает «Матч ТВ».

«Я понимаю, что есть жизнь вне спорта. Я спокойно отношусь к отмене Олимпиады или еще к чему‑то. Мне кажется, что ни делается, все к лучшему», — сказала Ефимова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ефимова тремя словами объяснила непопадание на Олимпиаду в Париже.