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Воспитанник «Реала» может стать игроком российского клуба

Агент Черышева Саллес не исключил, что игрок перейдет в клуб из России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Футбольный агент Жорди Саллес, представляющий интересы российского полузащитника Дениса Черышева рассказал, что его клиент пока не получал предложений из России, но Россия рассматривается как один из вариантов продолжения карьеры, передает Sport24.

«Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть. Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры», — сказал Саллес.

Последним клубом 33-летнего Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул в июне. Прежде он выступал в Испании за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании. Игрок заявлял, что готов рассмотреть предложения в том числе из Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны петербургского «Зенита», однако в руководстве сине-бело-голубых опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что Черышев не может найти новую команду.

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