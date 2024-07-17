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В парке Галицкого произошел крупный пожар

В парке Галицкого рядом со стадионом «Краснодар» произошел крупный пожар

На территории парка «Краснодар», который находится рядом со стадионом одноименной команды, произошел крупный пожар, передает 93.ru.

Очевидцы сообщают, что пожар может быть возле детских игровых зон, где раньше находился арт-объект «Парад планет».

Предположительно, горит здание энергоцентра — помещение, где хранятся инструменты.

В сезоне-2023/2024 золотые медали завоевал «Зенит», второе место занял «Краснодар». Московские клубы расположились на местах с третьего по шестое — «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА.

Первый матч нового сезона на своем стадионе «Краснодар» проведет 28 июля против махачкалинского «Динамо».

Ранее пожар произошел на арене СКА. На арене выгорел электронный видеобортик, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 кв. метров, сгорело 100 кв. метров и оплавилось 300 кв. метров пластикового покрытия чаши.

Ранее в Катаре недалеко от стадиона вспыхнул мощный пожар.

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