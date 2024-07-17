Партнер Дианы Дэвис отрезал коньком кончик волос фигуристке

Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в парном катании с Глебом Смолкиным, опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) нарезку неудачных и забавных моментов с тренировок.

Во время одного из прокатов Смолкин проехал по волосам фигуристки, отрезав ей лезвием кончик волос.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе 2024 года, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Диана Дэвис официально переехала тренироваться в Канаду.