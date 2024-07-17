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Широков назвал самого яркого российского футболиста

Роман Широков назвал игрока «Зенита» Глушенкова самым ярким футболистом России

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московских «Спартака» и ЦСКА, а также сборной России Роман Широков назвал 24-летнего Максима Глушенкова самым ярким футболистом страны. Слова Широкова приводит Legalbet.

«У Глушенкова был нормальный дебют за «Зенит» (хавбек забил два мяча в Суперкубке России против «Краснодара». — «Газета.Ru»). Его и брали для этого: чтобы голы забивал и передачи отдавал. Сможет ли Глушенков затмить Малкома? Надо смотреть, но потенциал хороший. Думаю, его сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом», — сказал Широков.

Глушенков является воспитанником «Чертаново». В 2019 году он перешел в «Спартак», однако не сумел закрепиться в составе команды и часто отправлялся в аренды.

В июне 2022 года его контракт выкупили самарские «Крылья Советов», но уже в декабре того же года полузащитник перешел в московский «Локомотив».

В сезоне-2023/24 в составе «железнодорожников» Глушенков отдал 16 голевых пасов и повторил рекорд Дмитрия Лоськова и Халка по количеству результативных передач за один розыгрыш чемпионата России.

Ранее Широков назвал главную загадку нового сезона РПЛ.

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