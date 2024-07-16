Дзюбу сочли желанной целью для многих клубов РПЛ

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба может быть трансферной целью многих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент сложно рассуждать о будущем игрока и о возможных предложениях от клубов РПЛ. Вместе с тем, многое зависит и от его желания.

«Тот факт, что многие клубы премьер-лиги хотели бы видеть его в своих рядах — это бесспорно. Но тут уже встает вопрос того, что Дзюба хочет сам. И насколько заинтересованные в его услугах команды смогут конкурировать в финансовой стороне вопроса с тем, что, например, ему могут предложить в Китае», — сказал Баранник.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За национальную российскую команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее стало известно, что Дзюба ведет переговоры с несколькими клубами.