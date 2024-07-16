Широков назвал загадку нового сезона РПЛ

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и рассказал, какую команду считает загадкой нового розыгрыша. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Динамо» как было в лидирующей тройке, так там и осталось. Если ЦСКА будет добирать очки, которые они теряли в прошлом году, могут спокойно претендовать как минимум на тройку. Единственная загадка — это «Спартак». Остальные команды понятны. Наверное, ещё не очень понятно, на что будет претендовать «Локомотив», — заявил Широков.

В сезоне-2023/2024 золотые медали завоевал «Зенит», второе место занял «Краснодар». Московские клубы расположились на местах с третьего по шестое — «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее стало известно, что один из лучших бомбардиров Первой лиги перейдет в «Акрон».