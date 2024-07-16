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«Евро-2024 скучный был»: российский тренер объяснил, почему ждет РПЛ

Тренер Тарханов: чемпионат Европы — 2024 был скучный

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов заявил, что ждет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку завершившийся чемпионат Европы — 2024 показался ему скучным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Интереснее будет смотреть наш чемпионат. На Евро-2024 было лишних четыре команды, которые не показывали никакого футбола. Нивелировался чемпионат Европы из-за этого, скучный был», — заявил Тарханов.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Чемпионом Европы стала сборная Испании, которая в финале турнира переиграла национальную команду Англии со счетом 2:1.

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