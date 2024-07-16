«С русскими трудно торговать»: в Бразилии оценили переговоры с «Зенитом» по Клаудиньо

Неназванный представитель «Фламенго» заявил, что клуб столкнулся с трудностями при переговорах с петербургским «Зенитом» по переходу бразильца Клаудиньо, однако не намерен отступать от идеи подписать игрока. Его слова приводит Coluna do Fla.

«Нам кивнули в знак согласия, и все. А на прошлой неделе мы узнали, что «Зенит» изменил решение по Клаудиньо, теперь с игроком хотят продлить контракт. С русскими трудно торговать. Понятно, что мы продолжим попытки, но сейчас «Зенит» отступил назад», — заявил представитель клуба.

15 июля журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой. однако игрок от него отказался ради перехода во Фламенго».

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

Ранее агент Клаудиньо четырьмя словами ответил на информацию про уход из «Зенита».