Вероятный уход Соболева в «Зенит» назвали большой потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отлично впишется в схему петербургского «Зенита». Его слова приводит «РБ Спорт».

«А в «Спартаке» Соболев, сколько я сужу со стороны, неспокоен, постоянно какие-то недомолвки, ему надо постоянно что-то кому-то доказывать. У него великолепные данные, такого форварда найти очень сложно. Это будет большая потеря для «Спартака» и находка, усиление для «Зенита», — заявил Шалимов.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

13 июня «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и завоевал Суперкубок России. В сезоне-2023/24 петербургский клуб оформил требл — выиграл Суперкубок-2023, Кубок России и Российскую премьер-лигу. «Спартак» занял пятое место в чемпионате.

Ранее в «Зените» ответили про Соболева.