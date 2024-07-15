«В США люди добрее, чем в России»: российский боец UFC о тренировках в Америке

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC ) Магомед Анкалаев, который готовится к боям в штаб-квартире UFC в Лас-Вегасе, в интервью Асланбеку Бадаеву на его YouTube-канале рассказал, в чем заключается отличие между русскими людьми и американцами.

«Если посмотреть, насколько я их знаю, думаю, они даже добрее наших людей. Каждый тебе улыбается, приветствует, когда в зал приходишь. Там нет, чтобы на тебя косо смотрели. Если ты просто посмотрел на человека, они сразу здороваются, улыбаются. Чувствуется уважение друг к другу», — заявил он.

14 января 2024 года в главном поединке турнира UFC Vegas 84 во втором раунде нокаутировал представителя Бразилии Джонни Уокера. Сумма денежного вознаграждения составит $50 тыс.

Также этой награды удостоились Джим Миллер, Маркус МакГи и Брунно Феррейра.

Бой Анкалаева и Уокера носил статус реванша. 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) их поединок был признан несостоявшимся после того, как россиянин ударил ногой в голову соперника, находящегося на трех точках (запрещенный удар). Судьи остановили поединок. Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

Для российского бойца победа на UFC Vegas 84 стала 18-й в карьере, также на его счету один проигранный бой.

Ранее Сергея Павловича призвали извиниться перед Александром Волковым из-за поведения на турнире UFC.