Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В США люди добрее, чем в России»: российский боец UFC о тренировках в Америке

Российский боец UFC Анкалаев заявил о доброте жителей США

close
100%
Louis Grasse/Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC ) Магомед Анкалаев, который готовится к боям в штаб-квартире UFC в Лас-Вегасе, в интервью Асланбеку Бадаеву на его YouTube-канале рассказал, в чем заключается отличие между русскими людьми и американцами.

«Если посмотреть, насколько я их знаю, думаю, они даже добрее наших людей. Каждый тебе улыбается, приветствует, когда в зал приходишь. Там нет, чтобы на тебя косо смотрели. Если ты просто посмотрел на человека, они сразу здороваются, улыбаются. Чувствуется уважение друг к другу», — заявил он.

14 января 2024 года в главном поединке турнира UFC Vegas 84 во втором раунде нокаутировал представителя Бразилии Джонни Уокера. Сумма денежного вознаграждения составит $50 тыс.

Также этой награды удостоились Джим Миллер, Маркус МакГи и Брунно Феррейра.

Бой Анкалаева и Уокера носил статус реванша. 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) их поединок был признан несостоявшимся после того, как россиянин ударил ногой в голову соперника, находящегося на трех точках (запрещенный удар). Судьи остановили поединок. Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

Для российского бойца победа на UFC Vegas 84 стала 18-й в карьере, также на его счету один проигранный бой.

Ранее Сергея Павловича призвали извиниться перед Александром Волковым из-за поведения на турнире UFC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами