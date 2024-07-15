«Хочется все послать»: Костомаров о выступлениях после ампутаций

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который вместе с супругой Оксаной Домниной принимает участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», в своем Telegram-канале признался, что ему тяжело даются выступления.

«И все же я катаюсь… Хотя невероятно трудно… Хочется все послать далеко и надолго… Но я рад видеть и слышать ваши аплодисменты! Они вдохновляют и дают силы идти дальше. Спасибо за Вашу любовь и поддержку!» — написал Костомаров

Выступление Костомарова — первый с момента операции полноценный номер на льду с обилием различных элементов.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Гала концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

Ранее Костомаров высказался о новом номере.