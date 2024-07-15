Стали известны планы Трусовой после возвращения к полноценным тренировкам

Обладательница серебряной награды Олимпийских игр-2022 в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова выступит только на нескольких стартах в сезоне-2024/25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что 20-летняя спортсменка не планирует возвращаться в спорт полноценно в этом году, а рассматривает выступление лишь на нескольких стартах. Окончательное решение будет принято по результатам летней подготовки.

14 июля Трусова заявила, что примет участие на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка сразу эту новость комментировать не стала. 14 июля о возвращении Трусовой также объявил Евгений Плющенко.

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